Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
59,64
Економія при броні: -11,58 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,00
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
59,67
Економія при броні: -3,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,83
Економія при броні: -17,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,89
Економія при броні: -9,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
58,60
Економія при броні: -2,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,50
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
60,35
Економія при броні: -4,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,25
Економія при броні: -20,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
70,38
Економія при броні: -23,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,65
Економія при броні: -19,47 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
39,82
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,26
Економія при броні: -10,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
56,46
Економія при броні: -1,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
19,61
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
59,76
Економія при броні: -4,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,97
Економія при броні: -11,13 грн