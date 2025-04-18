Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,19
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,42
Економія при броні: -10,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,50
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,20
Економія при броні: -2,70 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,31
Економія при броні: -14,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,32
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,31
Економія при броні: -8,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,20
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,53
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,09
Економія при броні: -16,76 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,78
Економія при броні: -7,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,72
Економія при броні: -11,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,83
Економія при броні: -13,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,60
Економія при броні: -4,10 грн