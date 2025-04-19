Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,89
Економія при броні: -3,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,78
Економія при броні: -11,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,40
Економія при броні: -10,61 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,70
Економія при броні: -7,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -5,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
61,98
Економія при броні: -11,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,71
Економія при броні: -9,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,88
Економія при броні: -16,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,55
Економія при броні: -16,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
62,79
Економія при броні: -14,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,77
Економія при броні: -16,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,53
Економія при броні: -7,27 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,18
Економія при броні: -15,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,40
Економія при броні: -17,59 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,31
Економія при броні: -14,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,35
Економія при броні: -14,49 грн