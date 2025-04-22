Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,90
Економія при броні: -16,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
68,53
Економія при броні: -7,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,50
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,14
Економія при броні: -15,93 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,07
Економія при броні: -14,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
22,22
Економія при броні: -5,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
42,22
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,55
Економія при броні: -10,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,50
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,89
Економія при броні: -11,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,23
Економія при броні: -12,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма