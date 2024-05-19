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Алтейка® таблетки для жування 0,12 г блістер, №20 - Львів (126009) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
59,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
68,99
Економія: -8,68 грн
60,31 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
64,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
70,50
Економія: -10,19 грн
60,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки для жування (10)
82,99
Економія: -22,68 грн
60,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -17,68 грн
60,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
87,99
Економія: -27,68 грн
60,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
70,99
Економія: -10,68 грн
60,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
77,99
Економія: -17,68 грн
60,31 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
66,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
85,50
Економія: -25,19 грн
60,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
65,68
Економія: -11,35 грн
54,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (6)
89,99
Економія: -29,68 грн
60,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
77,99
Економія: -17,68 грн
60,31 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
64,50
Економія: -4,19 грн
60,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
69,96
Економія: -16,43 грн
53,53 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (2)
87,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
72,99
Економія: -12,68 грн
60,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -22,19 грн
60,31 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
66,50
Економія: -6,19 грн
60,31 грн