Алтейка® таблетки для жування 0,12 г блістер, №20 - Харків (126009) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 114 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Всього: таблетки для жування (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38