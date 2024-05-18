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Алтейка® таблетки для жування 0,12 г блістер, №20 - Харків (126009) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
58,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
68,99
Економія: -8,67 грн
60,32 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
60,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), блістер (1)
52,66 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: таблетки для жування (10)
62,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
68,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
66,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
68,99
Економія: -8,67 грн
60,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
70,48 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (5)
59,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
60,94 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
60,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
73,36
Економія: -16,26 грн
57,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (1)
60,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
59,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
57,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
65,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
60,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
68,29
Економія: -14,36 грн
53,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -16,18 грн
60,32 грн