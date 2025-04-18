Нейробіон розчин для ін'єкцій (Neurobion® solution for injections)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 270 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,35
Економія при броні: -38,92 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
316,40
Економія при броні: -44,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
329,83
Економія при броні: -57,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
347,99
Економія при броні: -78,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Економія при броні: -18,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
103,43
Економія при броні: -10,75 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
335,05
Економія при броні: -44,67 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
340,34
Економія при броні: -71,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
320,66
Економія при броні: -39,66 грн