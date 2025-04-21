Нейробіон розчин для ін'єкцій (Neurobion® solution for injections)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
338,51
Економія при броні: -15,97 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Економія при броні: -41,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
334,03
Економія при броні: -47,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
307,00
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
338,77
Економія при броні: -60,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
322,82
Економія при броні: -44,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
294,50
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
324,60
Економія при броні: -38,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
330,05
Економія при броні: -63,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
324,76
Економія при броні: -38,76 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
116,58
Економія при броні: -28,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Економія при броні: -23,10 грн