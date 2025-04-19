Нейробіон розчин для ін'єкцій (Neurobion® solution for injections)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
348,19
Економія при броні: -64,99 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Економія при броні: -42,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
206,24
Економія при броні: -16,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Економія при броні: -42,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
343,97
Економія при броні: -70,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
324,83
Економія при броні: -42,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
307,00
Економія при броні: -21,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Економія при броні: -24,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
206,24
Економія при броні: -16,07 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
308,50
Економія при броні: -23,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Економія при броні: -24,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Економія при броні: -42,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
294,50
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
344,56
Економія при броні: -80,87 грн