Нейробіон розчин для ін'єкцій (Neurobion® solution for injections)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
321,88
Економія при броні: -56,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
300,00
Економія при броні: -29,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
322,00
Економія при броні: -39,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
288,39
Економія при броні: -23,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
318,28
Економія при броні: -66,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
228,66
Економія при броні: -55,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
340,83
Економія при броні: -81,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
329,87
Економія при броні: -58,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,29
Економія при броні: -55,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,90
Економія при броні: -55,67 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,69
Економія при броні: -55,08 грн