Нейробіон розчин для ін'єкцій (Neurobion® solution for injections)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 335 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
317,55
Економія при броні: -27,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
312,92
Економія при броні: -41,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
318,90
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Економія при броні: -28,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
319,10
Економія при броні: -19,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
312,38
Економія при броні: -39,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH