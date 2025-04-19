Нейробіон розчин для ін'єкцій (Neurobion® solution for injections)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 249 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
341,98
Економія при броні: -63,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
341,42
Економія при броні: -63,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
330,58
Економія при броні: -30,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
319,10
Економія при броні: -31,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
196,56
Економія при броні: -4,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
323,22
Економія при броні: -63,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
331,67
Економія при броні: -43,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,80
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
346,82
Економія при броні: -87,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,11
Економія при броні: -66,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
317,94
Економія при броні: -47,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
322,58
Економія при броні: -51,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
325,14
Економія при броні: -53,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,75
Економія при броні: -54,83 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Нейробіон розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
323,84
Економія при броні: -52,97 грн