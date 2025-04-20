Ергокальциферол (Ergocalciferol)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 27
45.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
62.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
63.0 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
65.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
68.8 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
69.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
70.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
72.0 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
84.0 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
84.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
85.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
85.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
94.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
95.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Незалежності, 3
106.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма