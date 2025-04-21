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Ергокальциферол (Ergocalciferol)
Ергокальциферол (Ergocalciferol)
Вінниця
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
134.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
43,80
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
171.0 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
33,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
185.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
33,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
187.8 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
44,40
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
189.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
43,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
193.2 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
43,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тираспольська, 54
195.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
43,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
195.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
34,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
197.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
44,40
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
202.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
43,80
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
202.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
34,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
203.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
43,80
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
205.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
43,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
206.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
43,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
206.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
33,20
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
217.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
43,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
218.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
33,20
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
218.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
32,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
235.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
43,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
275.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
35,80
грн
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