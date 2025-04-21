Ергокальциферол (Ergocalciferol)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
108.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
111.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
148.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
149.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
149.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
151.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
152.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
155.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
158.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
175.2 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
195.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Незалежності, 27
216.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
252.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
255.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
256.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
259.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
261.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
263.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма