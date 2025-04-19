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Ергокальциферол (Ergocalciferol)
Ергокальциферол (Ergocalciferol)
Львів
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
41,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
139.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
41,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
155.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
42,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
162.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
38,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
440.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
42,00
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
449.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
31,80
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
458.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
41,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
458.8 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
42,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
460.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
31,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 54
461.2 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
41,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
463.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
42,00
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
465.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
34,50
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
467.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
31,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
469.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
42,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
473.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
34,50
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
475.8 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
42,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
476.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
41,20
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
476.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
34,50
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
476.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
42,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
477.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
42,00
грн
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