Ергокальциферол (Ergocalciferol)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
6.2 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
7.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 54
8.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
8.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
9.2 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
9.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
10.0 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
10.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
10.8 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
13.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
14.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
19.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
21.0 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
27.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
78.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
130.8 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
130.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма