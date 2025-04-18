Ергокальциферол (Ergocalciferol)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Незалежності, 3
183.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
190.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
190.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
190.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
193.8 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
195.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
195.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
196.4 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
197.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
201.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
202.6 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
202.9 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
204.3 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
242.7 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
248.5 км
Ергокальциферол розчин олійний оральний 1.25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Софарма