Київ (адресу не вказано)
Доступно в 384 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2022,40
Економія при броні: -60,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2129,01
Економія при броні: -119,94 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2133,49
Економія при броні: -115,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2052,20
Економія при броні: -90,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2039,22
Економія при броні: -99,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2020,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2020,50
Економія при броні: -60,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2020,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2063,20
Економія при броні: -101,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2161,26
Економія при броні: -87,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2084,72
Економія при броні: -80,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2020,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2052,20
Економія при броні: -90,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2104,76
Економія при броні: -117,26 грн