Харків (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2022,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2023,11
Економія при броні: -88,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2114,50
Економія при броні: -155,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2010,10
Економія при броні: -51,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2022,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2022,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2022,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2022,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
1959,10
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2022,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2022,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2097,40
Економія при броні: -90,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2022,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2022,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
2022,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа