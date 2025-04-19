Цинаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Медведецького, 29
2.9 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Очеретяна, 10
4.6 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Винники, вул. Івасюка, 8-А
8.9 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Винники, вул. Кільцева, 2-В
9.6 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
63.6 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
64.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
64.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
65.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я