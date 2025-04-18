Київ
Цинаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")

Цинаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 129 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
46,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
45,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
36,86 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
36,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
43,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
33,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
43,25 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
44,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
41,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
43,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
44,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
33,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
37,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
36,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
4.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
43,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
4.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
43,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
4.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
44,53 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
4.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
36,71 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
33,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
4.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
36,81 грн
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