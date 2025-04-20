Цинаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
45,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-А
7.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
8.4 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
12.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
12.8 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
13.4 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 22
14.4 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
16.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Карбишева, 3-А
20.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3-А
20.8 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
29.5 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
30.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
30.6 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я