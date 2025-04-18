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Цинаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")

Цинаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 149 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
39,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
45,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
41,23 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
43,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
36,93 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
41,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
44,41 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
44,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
42,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
39,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
43,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
41,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
44,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
43,87 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
36,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
41,14 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
39,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
40,95 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
42,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
41,01 грн
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