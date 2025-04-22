Цинаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 15-В
64.3 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
65.1 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Центральна, 39
65.4 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
66.2 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
72.6 км
Цинаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я