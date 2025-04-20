Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
59,03
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
65,59
Економія при броні: -4,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
66,71
Економія при броні: -7,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
66,88
Економія при броні: -7,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
72,55
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
60,29
Економія при броні: -3,53 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
61,72
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
66,09
Економія при броні: -7,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
59,99
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
67,53
Економія при броні: -7,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
36,84
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
4.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
61,04
Економія при броні: -3,84 грн