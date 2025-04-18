Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
67,40
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
57,56
Економія при броні: -4,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
71,92
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
71,43
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
68,30
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
72,71
Економія при броні: -4,09 грн