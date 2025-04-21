Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
61,50
Економія при броні: -5,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
74,27
Економія при броні: -4,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
72,79
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
62,64
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
58,69
Економія при броні: -2,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
72,17
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
61,49
Економія при броні: -3,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
73,89
Економія при броні: -3,98 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
66,55
Економія при броні: -3,16 грн