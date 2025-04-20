Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
59,45
Економія при броні: -5,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
72,02
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
73,43
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
74,65
Економія при броні: -4,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
74,03
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
73,43
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
29,18
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
60,65
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
74,45
Економія при броні: -4,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
72,54
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
66,90
Економія при броні: -6,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.3 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни