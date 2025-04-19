Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
61,08
Економія при броні: -5,27 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
60,37
Економія при броні: -4,56 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
59,62
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
61,95
Економія при броні: -6,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
61,68
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
73,62
Економія при броні: -3,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
59,59
Економія при броні: -1,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
58,27
Економія при броні: -8,54 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
58,06
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
65,07
Економія при броні: -9,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
57,66
Економія при броні: -14,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
59,44
Економія при броні: -3,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
5.0 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни
60,73
Економія при броні: -7,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
5.0 км
Солізим® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20000 ЛО блістер №20
Вітаміни