Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг контейнер, №50 - Харків (36191) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптеки україни
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Аптеки україни
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Соціальна аптека
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Наша аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Челсі плюс
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Челсі плюс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Калина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Яготин, вул. Незалежності, 188
Фармсвіт
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Мена, вул. Героїв АТО, 7
Аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
Аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
Аптека
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 31
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Кропивницький, просп. Університетський, 2/5
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
Фармсвіт здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2
Фармсвіт здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 101