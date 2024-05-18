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Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг контейнер, №50 - Харків (36191) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
87,83 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: таблетки (30)
83,40 грн
Аптека
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Зачинено
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
85,00 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: таблетки (40)
85,00 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (5)
90,10 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
Всього: упаковка (1)
90,10 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (1)
90,10 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Всього: таблетки (30)
89,60 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (4)
89,92 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Всього: упаковка (1)
88,98 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Всього: упаковка (2)
83,40 грн
Калина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Яготин, вул. Незалежності, 188
Всього: упаковка (1)
83,00 грн
Фармсвіт
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Мена, вул. Героїв АТО, 7
Всього: упаковка (2)
86,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
Всього: упаковка (5)
89,78 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
Всього: упаковка (6)
89,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 31
Всього: таблетки (40)
83,40 грн
Аптека
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Зачинено
Кропивницький, просп. Університетський, 2/5
Всього: упаковка (2)
89,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
Фармсвіт здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2
Всього: упаковка (2)
86,34 грн
Фармсвіт здоров'я
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Зачинено
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 101
Всього: упаковка (1)
84,85 грн