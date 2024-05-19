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Анаприлін-Здоров'я таблетки 10 мг контейнер, №50 - Київ (36190) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (1)
64,00 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (2)
68,17 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (3)
67,95 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
Всього: упаковка (1)
68,25 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом