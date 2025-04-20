Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,56
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,08
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,44
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
57,26
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,04
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,48
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
4.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
58,01
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
58,62
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
5.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,71
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вороніна, 19
5.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,51
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,72
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
58,43
Економія при броні: -3,63 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
8.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,64
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,28
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,88
Економія при броні: -4,07 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
57,57
Економія при броні: -2,69 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 19
8.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,35
Економія при броні: -3,98 грн