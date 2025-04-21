Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,51
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,09
Економія при броні: -8,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,51
Економія при броні: -7,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,22
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,16
Економія при броні: -8,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,35
Економія при броні: -6,45 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,00
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,81
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,14
Економія при броні: -7,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
51,71
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,90
Економія при броні: -6,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Соборності, 17
52.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,14
Економія при броні: -8,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,39
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
101.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
51,72
Економія при броні: -4,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
102.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,37
Економія при броні: -8,41 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,00
Економія при броні: -8,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 69
110.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
110.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,53
Економія при броні: -4,94 грн