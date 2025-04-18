Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
57,06
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
58,68
Економія при броні: -2,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,60
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
57,13
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,68
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,64
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
58,94
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,38
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
4.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
5.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
57,97
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,47
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 41-А
5.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,29
Економія при броні: -2,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 33-А
5.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,34
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 49
5.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
62,16
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
6.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,02
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
7.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,16
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58
9.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,94
Економія при броні: -2,69 грн