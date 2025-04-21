Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,19
Економія при броні: -7,65 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,79
Економія при броні: -6,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,92
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
4.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,88
Економія при броні: -2,34 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,79
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,77
Економія при броні: -2,51 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
4.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
62,90
Економія при броні: -3,51 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,71
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-Ж/2
6.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,76
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А
8.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,70
Економія при броні: -2,81 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
57,71
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
57,22
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 12
9.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,24
Економія при броні: -1,75 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пл. Свободи, 16
93.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,86
Економія при броні: -3,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,74
Економія при броні: -2,24 грн