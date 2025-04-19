Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,07
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,92
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,37
Економія при броні: -2,09 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,50
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,46
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,15
Економія при броні: -1,87 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,16
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,61
Економія при броні: -6,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,28
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,04
Економія при броні: -2,78 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
4.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,74
Економія при броні: -1,64 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,67
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Корольова Академіка, 6
64.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,00
Економія при броні: -2,74 грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,64
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 14/1
65.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,39
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
65.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,42
Економія при броні: -3,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
68.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,60
Економія при броні: -8,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,08
Економія при броні: -1,83 грн