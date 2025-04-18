Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,21
Економія при броні: -3,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,16
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,20
Економія при броні: -1,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,42
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,58
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,27
Економія при броні: -3,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,34
Економія при броні: -1,78 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,33
Економія при броні: -1,84 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,16
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,64
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,16
Економія при броні: -1,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,67
Економія при броні: -1,79 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,10
Економія при броні: -8,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,00
Економія при броні: -8,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,36
Економія при броні: -1,78 грн