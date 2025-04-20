Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,59
Економія при броні: -3,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,10
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,41
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,15
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,11
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,21
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,50
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
51,72
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
51,77
Економія при броні: -1,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,60
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,57
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 80-Г
6.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,56
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,11
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,07
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,37
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,27
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
9.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,80
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Ж
12.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,71
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
53,20
Економія при броні: -1,84 грн