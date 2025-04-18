Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,27
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,04
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,50
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 181-Б
5.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,01
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,98
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 20/321-Б
7.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,53
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
7.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,77
Економія при броні: -4,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,18
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 75-А
8.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,38
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
10.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,89
Економія при броні: -6,99 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
4.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Харків, просп. Байрона, 9
5.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
5.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм