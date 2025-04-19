Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,89
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,47
Економія при броні: -5,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,61
Економія при броні: -3,72 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,86
Економія при броні: -4,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,23
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,50
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,08
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,56
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,91
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
6.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
63,35
Економія при броні: -2,52 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
8.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,53
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,54
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
8.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
58,35
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
8.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,57
Економія при броні: -5,79 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
8.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,95
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
8.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,01
Економія при броні: -2,21 грн