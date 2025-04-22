Київ
Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)

Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,29
Економія при броні: -1,81 грн
58,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,72
Економія при броні: -3,46 грн
52,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 120
66.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,06
Економія при броні: -1,78 грн
52,28 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
104.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,34
Економія при броні: -1,78 грн
57,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
57,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,34
Економія при броні: -1,78 грн
57,56 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,36
Економія при броні: -1,78 грн
57,58 грн
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
117.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,33
Економія при броні: -1,84 грн
59,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
57,61
Економія при броні: -2,73 грн
54,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
58,35
Економія при броні: -3,48 грн
54,87 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,64
Економія при броні: -1,79 грн
57,85 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,77
Економія при броні: -3,23 грн
53,54 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
121.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,34
Економія при броні: -1,78 грн
57,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
121.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,04
Економія при броні: -3,93 грн
48,11 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,67
Економія при броні: -1,79 грн
57,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 6/1
122.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,32
Економія при броні: -1,78 грн
53,54 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,67
Економія при броні: -1,79 грн
57,88 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,34
Економія при броні: -1,78 грн
57,56 грн
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