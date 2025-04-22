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Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Чернігів
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
60,29
Економія при броні:
-1,81 грн
58,48
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,72
Економія при броні:
-3,46 грн
52,26
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 120
66.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
54,06
Економія при броні:
-1,78 грн
52,28
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
104.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,10
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,34
Економія при броні:
-1,78 грн
57,56
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
57,80
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,34
Економія при броні:
-1,78 грн
57,56
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,36
Економія при броні:
-1,78 грн
57,58
грн
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Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
117.1 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,43
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
61,33
Економія при броні:
-1,84 грн
59,49
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
57,61
Економія при броні:
-2,73 грн
54,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
58,35
Економія при броні:
-3,48 грн
54,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,64
Економія при броні:
-1,79 грн
57,85
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
56,77
Економія при броні:
-3,23 грн
53,54
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
121.4 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,34
Економія при броні:
-1,78 грн
57,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
121.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
52,04
Економія при броні:
-3,93 грн
48,11
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,67
Економія при броні:
-1,79 грн
57,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 6/1
122.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
55,32
Економія при броні:
-1,78 грн
53,54
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,67
Економія при броні:
-1,79 грн
57,88
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
Стрептоцид лінімент 5 % туба 30 г №1
Лубнифарм
59,34
Економія при броні:
-1,78 грн
57,56
грн
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