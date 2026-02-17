Запоріжжя
Кутасепт Г (Cutasept G)

Кутасепт Г (Cutasept G)

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.4 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
646,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
201.8 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
561,32
Економія при броні: -33,07 грн
528,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
256.6 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
565,54
Економія при броні: -24,26 грн
541,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
259.9 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
580,67
Економія при броні: -39,39 грн
541,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
378.1 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
531,40
Економія при броні: -45,80 грн
485,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козелець, вул. Соборності, 14
448.9 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
588,85
Економія при броні: -40,60 грн
548,25 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
685.8 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
610,00 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
726.0 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
551,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 31
779.6 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
531,40
Економія при броні: -45,80 грн
485,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
841.5 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
490,50 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
257.6 км
КУТАСЕПТ® Г флакон 100 мл №1
Боде Хемі
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Соборна, 15
377.5 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
ГоловнаКошикОбране