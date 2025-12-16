Київ
Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
587,75
Економія при броні:
-39,50 грн
548,25
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
581,42
Економія при броні:
-33,17 грн
548,25
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
505,71
Економія при броні:
-26,12 грн
479,59
грн
Забронювати
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
582,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Привокзальна, 5-В
103.2 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
531,40
Економія при броні:
-53,90 грн
477,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
105.9 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
531,40
Економія при броні:
-53,90 грн
477,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кропивницький, вул. Полтавська, 28-А
106.0 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
531,40
Економія при броні:
-5,30 грн
526,10
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
106.6 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
582,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кропивницький, вул. Соборна, 36
107.4 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
531,40
Економія при броні:
-53,90 грн
477,50
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
107.6 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
582,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
582,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
108.6 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
582,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
111.2 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
572,71
Економія при броні:
-24,46 грн
548,25
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 106
128.0 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
531,40
Економія при броні:
-53,90 грн
477,50
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
131.1 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
532,00
Економія при броні:
-23,00 грн
509,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
532,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
635,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
137.0 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
549,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
148.6 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
573,16
Економія при броні:
-31,88 грн
541,28
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
151.8 км
КУТАСЕПТ® Г розчин нашкірний спиртовий флакон 1000 мл №1
Боде Хемі
565,87
Економія при броні:
-24,59 грн
541,28
грн
Забронювати
