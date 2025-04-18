Пілозелла Композитум (Pilosella Compositum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
498,85
Економія при броні: -31,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
444,56
Економія при броні: -15,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
480,32
Економія при броні: -19,63 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
459,06
Економія при броні: -26,23 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.5 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
489,90
Економія при броні: -29,21 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
5.6 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
442,93
Економія при броні: -23,04 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
5.8 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
6.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 43/12
6.2 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
458,74
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
460,65
Економія при броні: -21,95 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
6.5 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
494,71
Економія при броні: -31,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
6.9 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
453,26
Економія при броні: -28,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
7.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 4
7.2 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
8.5 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
493,23
Економія при броні: -32,54 грн