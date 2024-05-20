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Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №30 - Запоріжжя (84141) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (125)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
377,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
310,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
400,16
Економія: -108,96 грн
291,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
353,08
Економія: -53,68 грн
299,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
335,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
387,99
Економія: -61,39 грн
326,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
384,00
Економія: -56,70 грн
327,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
316,41 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
384,00
Економія: -56,70 грн
327,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
373,99
Економія: -47,39 грн
326,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
312,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (125)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
377,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
378,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
357,58 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
384,00
Економія: -56,70 грн
327,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
380,11
Економія: -84,33 грн
295,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
375,54
Економія: -76,47 грн
299,07 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (125)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
377,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (125)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
377,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
364,77
Економія: -39,20 грн
325,57 грн