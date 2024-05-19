Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №30 - Харків (84141) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 81 аптеці
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (46)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (46)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (46)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (46)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (8), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (46)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00