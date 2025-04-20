Апілак Гріндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Запоріжжя
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
572,00
Економія при броні: -108,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
536,00
Економія при броні: -73,00 грн
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
690,00
Економія при броні: -62,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
464,40
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
536,00
Економія при броні: -55,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
536,00
Економія при броні: -60,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
536,00
Економія при броні: -73,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
536,00
Економія при броні: -55,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
569,00
Економія при броні: -93,00 грн
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
702,00
Економія при броні: -74,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
536,00
Економія при броні: -60,00 грн
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
690,00
Економія при броні: -62,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
536,00
Економія при броні: -73,00 грн
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
690,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
10.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
473,60
Економія при броні: -9,80 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
21.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
22.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
465,20
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
465,20
Економія при броні: -4,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
536,00
Економія при броні: -60,00 грн
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
690,00
Економія при броні: -62,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
45.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
583,90
Економія при броні: -117,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
45.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
61.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
474,20
Економія при броні: -10,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
62.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
474,80
Економія при броні: -10,80 грн