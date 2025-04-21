Апілак Гріндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
481,00
Економія при броні: -8,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
562,40
Економія при броні: -89,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
475,50
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
575,00
Економія при броні: -102,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
572,90
Економія при броні: -100,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
591,50
Економія при броні: -118,60 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
554,75
Економія при броні: -16,64 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Літин, вул. Соборна, 25
31.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 1-В
35.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
489,00
Економія при броні: -14,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
58.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Соборна, 11
62.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, пл. Святого Миколая, 12
62.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
591,50
Економія при броні: -116,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 4
65.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
571,70
Економія при броні: -99,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Вінницька, 25
72.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
594,40
Економія при броні: -122,40 грн