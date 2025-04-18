Апілак Гріндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
467,80
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
469,10
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
471,60
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
464,40
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
5.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
471,70
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
594,40
Економія при броні: -130,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 11-А
6.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
7.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Віола
Одеса, дорога Фонтанська, 59
8.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
8.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Акація
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 67
8.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс